Первый проехавший по территории Новороссии поезд прибыл в Крым

Первый контейнерный поезд прибыл в Крым, проехав по Новороссии. Готовиться к запуску контейнерных перевозок по новым территориям начали еще в феврале, за это время проделана масштабная работа, сообщил Telegram-канал Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Поезд следовал по специально разработанному графику со Свердловской железной дороги, преодолев менее чем за 5 дней более 3000 километров. Конечная точка маршрута - порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда.

Как заявили представители "Крымской железной дороги", новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Сейчас идет работа по развитию маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог. По ним экспортная продукция российских производителей будет доставляться в порты Севастополя и Крыма.