Определилось место похорон папы римского Франциска

Папу римского Франциска похоронят в соответствии с его пожеланием - в римской церкви Санта-Мария-Маджоре. Дату похорон пока не назначили, однако предполагают, что они могут состояться до конца этой пасхальной недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Ватикане.

Решение будут принимать кардиналы, которые собираются на консисторию во вторник. Источник подчеркнул: когда умирает Папа, все решения должны приниматься коллегиально. Дата зависит от того, сколько продлится прощание, когда оно начнется.

Церковь Санта-Мария-Маджоре относится к четырем папским базиликам Рима. Она находится вне ватиканских стен, на Эсквилинском холме. В этой церкви в 867 году, до Великого раскола, впервые прошла литургия на церковнославянском языке.