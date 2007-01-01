Принц Уильям бросил Кейт ради девушки неземной красоты: Миддлтон на ее фоне простушка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на грани развода. В этом уверены британские журналисты. Наследник престола уже даже нанял адвокатов, которые займутся расторжением брака.

Слухи о том, что у Кейт и Уильяма не все в порядке ходят давно. А пару лет назад Меган Маркл в интервью на весь мир объявила, что старший сын Карла III неверен жене. Разлучницей тогда объявили одну из подруг Миддлтон Роуз Хэнбери. По сей день во дворце шепчутся, что жена маркиза Чолмондели не просто так попала в немилость к Кейт. Но за руку Уильяма и Роуз никто не ловил.

Зато есть в биографии принца два подтвержденных факта, когда он променял Кэтрин на другую. Самой большой любовью и вечной соперницей Миддлтон считается Джекка Крейг. Девушка встречалась с Уильямом еще до Кэтрин, и сама же его бросила, отказавшись принять правила королевской семьи. Об истории любви Джекки и принца говорилось не раз, а о второй красотке принято молчать, и не просто так. Семья этой девушки очень могущественна и следит за репутацией.

Тем не менее, когда в 2007 году Уильям и Кейт расстались, принц не собирался возвращаться к Миддлтон. Тогда старшего сына Карла III очаровала блондинка неземной красоты. До сих пор британские журналисты пишут, что у Кэтрин рядом с этой девушкой не было ни единого шанса. Миддлтон в то время выглядела простоватой, а в тайной зазнобе Уильяма даже в юности было видно породу.

Королевский автор Кэти Николл в своей книге "Уильям и Гарри" рассказала, что голову принцу вскружила светская львица Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Молодые люди были знакомы давно, но так как Уильям всегда в компаниях появлялся с Кейт, у него просто не было возможности узнать Изабеллу поближе. Принцу хватило одного разговора, чтобы понять — он встретил ту самую.

"В то время как Кейт была просто симпатичной „девушкой по соседству“, Изабелла могла похвастаться внешностью модели с обложки, титулом и большим приданым", — пишет Николл.

Уильям вскоре сделал Изабелле предложение, он не хотел упустить редкую красавицу. Но мудрая девушка отклонила руку и сердце наследника престола. Принц после отказа горевал несколько недель, а потом смирился и вернулся к Кейт. Изабелла же спустя годы вышла замуж за сына миллиардера Ричарда Брэнсона Сэма.

Когда принц Гарри начал встречаться с сестрой Анструтер-Гох-Калсорп, моделью Крессидой Бонас, Миддлтон была вне себя от ужаса. Кейт боялась, что Уильям снова воспылает чувствами к Изабелле.