Пропитанные толерантностью европейцы окончательно потеряли идентичность

Европейцы вдруг поняли, что они в своем доме не хозяева. Сколько лет принимали мигрантов как родных, ждали тружеников и добропорядочных гостей, которые вольются в цивилизованное европейское общество. А вливаться никто не собирался. Работать тоже не всем нравится.

Европейцы осознали: пресловутые либеральные ценности привели к тому, что исламизация европейских стран идет семимильными шагами. А кем стали современные европейцы, напрочь пропитанные толерантностью, уже и непонятно.

А где же Европе брать ресурсы и дешевые рабочие руки? В Британии мигранты прошлым летом устроили серию погромов, показав коренным жителям королевства, кто в их доме настоящий хозяин. Провели опрос. 64% жителей Соединенного Королевства заявили, что все беспорядки - от дурацкой иммиграционной политики, 44% обвинили во всем правительство лейбористов во главе с премьером Киром Стармером. Призвали на подмогу искусственный интеллект, чтобы показать Стармеру, куда ему следует отправляться.

Сейчас в Британии бурно обсуждают популярный сервис "Алибаба": там черным по белому предлагают надувные лодки специально для беженцев - доставка куда угодно. Пока европейцы бьются за собственную идентичность, лодки разлетаются как пирожки в базарный день. Потеря идентичности может быть и такой.

В той же Британии скандал: два персонажа из телешоу, наряженные в котиков, не только развлекали публику, но и решили полностью слиться с природой. И сходить в кошачий лоток. У них, конечно, получилось. Но котиками они так и не стали. Зрители требуют убрать с экранов двух идиотов, которые в очередной раз раздвинули границы возможного.

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