19-летняя невеста Лепса рассказала о своей беременности

Аврора Киба и Григорий Лепс готовятся к свадьбе. Торжество запланировано на лето. Студентка готова стать женой артиста, который старше ее на 44 года.

Девушка призналась, что долгое время мечтала о роскошном белом платье и торжестве, о котором говорил бы весь мир. Аврора уверена, что день свадьбы должен запомниться на всю жизнь. При этом, юная прелестница не скрывает, что променяла бы банкет на отдых на берегу Индийского океана.

"Если и делать, то только свадьбу года! А вообще, от "просто улететь на Мальдивы на месяц" я бы точно не отказалась! Хотелось всегда, наверное, просто таких же отношений, как у моих родителей", — заявила Аврора.

Прокомментировала Киба и слухи о своей беременности. На днях девушку заметили в облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Аврора заверила, что пока не беременна, — просто очень любит вкусно поесть. При этом планы родить Лепсу наследника у студентки есть, но только после свадьбы. Аврора даже уже решила, как будет восстанавливаться после родов. Девушка говорит, что обязательно сделает пластику груди, пишет 7Дней.