Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить удары по тылам ВСУ. Взрывы снова гремели в Одессе. Там огнем охвачены склады с вооружением и техникой, сообщают телеграмм-каналы. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще пяти областях Украины.

В зоне спецоперации наши подразделения успешно развивают наступление на всех основных участках фронта. Враг несет значительные потери.

Штурмовики танковой дивизии группировки "Центр" рассказали подробности освобождения села Преображенка в ДНР. Радикалов выбили из населенного пункта в прошлый четверг. В условиях открытой местности бойцы подходили к вражеским опорникам небольшими группами, используя антидроновые одеяла. После ударов наших артиллерии и беспилотников начался штурм. Уничтожив живую силу и технику неонацистов, российские подразделения закрепились на новых рубежах. И продолжили сбивать вражеские дроны, в том числе тяжелые гексокоптеры типа "Баба-Яга".

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" группировки "Днепр" уничтожили вражеский беспилотник, обеспечив прикрытие наших войск. Воздушные средства противника обнаруживают с помощью сети пунктов наблюдения, которые позволяют поражать цели на подступах к нашим позициям. Когда объект взят на сопровождение, к работе приступают бойцы подразделения ПВО. Военнослужащие с помощью ПЗРК точным ударом ликвидируют дрон или вертолет неприятеля.

В Курском приграничье экипаж вертолета Ми-28МН продолжил прикрытие наших штурмовых подразделений. В этот раз объектом атаки "Ночного охотника" стал пункт временной дислокации вражеского расчета БПЛа. По заданным координатам был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой. Как доложила разведка, позиция ВСУ уничтожена.