Раскрыта тайна летавшего над Львовом НЛО

Раскрыта тайна неопознанного летающего объекта, кружившего несколько часов над Львовом. Как выяснило издание "Страна.ua", за НЛО приняли первый из двух самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации, переданный Украине Швецией.

Как сообщалось ранее, НЛО с позывным Welcome был замечен в небе над Львовом 21 апреля. Объект появился над городом в 11:41 по местному времени, траектория его полета напоминала пятиконечную звезду.

По данным издания, переданный Украине шведский разведчик способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров. Он может быть интегрирован в оборонительную систему вместе с американскими истребителями F-16. В шведском минобороны заявили, что эти самолеты предоставят Киеву совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки.