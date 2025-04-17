Сотни капибар захватили аргентинский город

Сотни капибар терроризируют жителей Нордельты в Аргентине. Этот город был построен в болотистой местности — типичной среде обитания гигантских грызунов. Проблема возникла во время эпидемии вируса COVID-19: из-за карантина улицы опустели, капибары почувствовали себя вольготно и стали активно размножаться. За короткое время численность колонии достигла тысячи особей.

Как пишет The New York Times, грызуны разоряют сады и огороды, они выбегают на дороги, провоцируя ДТП. Горожане признаются, что многие видят в капибарах опасность из-за их размеров: 60-килограммовая особь может напасть на детей и питомцев. Один из местных жителей рассказал, что из-за этого боится отпускать свою маленькую собаку на задний двор одну.

Власти Аргентины предложили стерилизовать капибар с помощью специального препарата, под действием которого они не смогут размножаться несколько месяцев. Большинство жителей Нордельты одобрили этот план, а некоторые предлагают построить рядом с городом заповедник для грызунов.