Успенская светится от счастья: у Татьяны Плаксиной появился богатый жених

Любовь Успенская всеми силами старается сделать свою единственную дочь счастливой. Певица не сдается, когда наступают трудные времена, и очень радуется успехам Татьяны.

Сейчас в семье белая полоса. После последнего побега из дома Татьяна Плаксина пришла в себя и благодарит маму за помощь. Девушка занимается творчеством, танцует и ходит на свидания. Последнему особо рада исполнительница хита "Кабриолет".

На премии глянцевого журнала "Женщина года" Любовь Залмановна охотно разговаривала с журналистами и поделилась своим счастьем. Оказывается, у Татьяны появился жених. Признание Успенская сделала, когда ее попросили описать идеального мужчину для Татьяны.

"Он должен быть умным... Уже такой есть! Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку", — заявила королева шансона сайту 7Дней.

Имя избранника дочери Любовь Залмановна не раскрыла. Но при этом призналась, что в женихе Татьяны ее все устраивает.