В Хабаровском крае спасли тонущих геологов

В Хабаровском крае сотрудники МЧС на вертолете пришли на помощь тонущим геологам.

Два вездехода, которые следовали в район разработки, провалились под лед на слиянии рек Уда и Шевли. Три геолога 17 часов провели на крышах полузатонувших машин в двух десятках метров от берега.

Спасательная операция проходила в сложных условиях: потоки воздуха от винта Ми-8, хрупкость весеннего льда и сильное течение угрожали провалу вездеходов. Однако специалисты смогли поднять мужчин на борт с помощью лебедки и доставили в поселок Февральск. Медицинская помощь геологам не потребовалась.