Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

День может вытащить наружу сложные темы: кто кому должен, кто на кого обиделся. Перед тем как закатить сцену, спросите себя: вам это так важно?

Тельцы

Солнце в вашем знаке сегодня в контрах с Черной Луной. Не принимайте решений, особенно про отношения, и всеми силами избегайте ревности и мести.

Близнецы

На работе все может раздражать, особенно если кто-то решит проверить ваши границы на прочность. Чтобы не выйти из себя, устройте перерыв и выйдите погулять.

Раки

Внутри вас сегодня может проснуться маленький вулкан: обида, гнев, все кипит! Найдите способ выплеснуть эмоции, чтобы никто не пострадал.

Львы

Смешно, но вопросы типа "кто сегодня моет посуду?" могут спровоцировать скандал в вашем доме. Забудьте про упреки, сарказм и шуточки за триста.

Девы

Вы надеялись на спокойную деловую переписку, а получили обидный ответ или колкое замечание? Будьте готовы не поддаваться на провокации.

Весы

Финансовые темы сегодня особенно чувствительны. Лучше не обсуждать траты, бюджеты, налоги, если вы не хотите быть втянутыми в токсичные разговоры.

Скорпионы

Лилит в вашем знаке проходит испытание огнем - против нее выступает само Солнце. И это может задеть самооценку. Ваша сила - в умении оставаться собой.

Стрельцы

День, когда хочется спрятаться под одеяло и ни с кем не разговаривать. Но это вряд ли возможно, так что попробуйте просто ограничить общение, особенно онлайн.

Козероги

Представители знака могут почувствовать, что не согласны с окружающими. Что ж, вы не обязаны быть со всеми на одной волне. Главное - не потерять себя и внутреннюю гармонию.

Водолеи

Карьерные цели и амбиции сегодня сталкиваются с вашими страхами и сомнениями. Возьмите паузу – вы не обязаны на это сразу реагировать.

Рыбы

Сегодняшний день непростой, но он может вас чему-то научить. Наблюдайте, но не вмешивайтесь, позвольте людям проявить свои истинные чувства.