Мединский: "Трамп точно вошел в историю"

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отразят в российских единых учебниках по истории, заявил один из авторов учебников, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

"Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю", - сообщил Владимир Мединский ТАССу.

На днях Дональд Трамп объявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине состоится уже на этой неделе. Президент США пообещал предоставить полную информацию о переговорах по Украине в ближайшие три дня. По словам Дональда Трампа, встречи с российскими и украинскими представителями были "очень хорошими".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 11 апреля в Санкт-Петербурге встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Переговоры Уиткоффа с Путиным длились 4,5 часа, обсуждались аспекты украинского урегулирования.