Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который ранее официально прекратил выпуск и продажи своих автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Это следует из базы данных Роспатента.

Как отмечает РИА Новости, Hyundai благодаря зарегистрированным брендам вправе производить и продавать в России автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи.

В других заявках, одобренных Роспатентом, значатся колеса, автомобильные шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Сенаторы хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.

Российские власти тем временем продумывают новые меры по оживлению ситуации на внутреннем авторынке и помощи национальным производителям. Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что ведомство задумало вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования в расчете на то, что это подстегнет спрос на отечественные машины.