Умер Зураб Церетели

Умер художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили. Церетели был 91 год, передает "Интерфакс".

"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", - уточнил Шагулашвили.

Как уточняет SHOT, причиной смерти Зуруба Церетели стала остановка сердца. Прославленный скульптор скончался в окружении близких в своей квартире. Родные рассказали, что 91-летний Церетели не имел каких-либо серьезных заболеваний, но было несколько "проблем, характерных для такого возраста", в том числе с сердцем. Серьезных жалоб накануне смерти тоже ни на что не было.

Напомним, что Зураб Церетели — автор более пяти тысяч различных произведений, в том числе памятника Петру I в Москве.