Грузовик в Татарстане протаранил машины на светофоре

Серьезная авария произошла на 59-м километре автодороги Казань — Буинск — Ульяновск. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека.

Как сообщает "Интерфакс", в ночь на вторник, 22 апреля, водитель грузовика Foton допустил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, "Лада", КамАЗ и Opel. Водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир "Лады" погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В январе во Владивостоке был задержан мужчина, который угнал внедорожник, въехал в ворота храма, протаранил машину ДПС и сразу несколько автомобилей. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела.

В феврале в Израиле автомобиль наехал на толпу у остановки, затем водитель вышел из машины и набросился на людей с ножом. Десять человек получили ранения и травмы. Преступника ликвидировали, когда он предпринял попытку протаранить полицейскую машину.