Объявилась новая жертва сына Надежды Кадышевой

Зимой появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

А теперь объявилась еще одна жертва сына Надежды Кадышевой. Дарья Де Батс (Рывкина) - успешная бизнесвумен, руководитель нескольких компаний, владелица собственного маркетингового агентства на данный момент не может вернуть девять миллионов, которые дала Григорию в долг, передает Starhit.

При этом Дарья призналась, что в основном давала деньги наличными, без расписок, потому что верила на слово. "По переводам я сейчас могу доказать тысяч 500, все остальное кэшем, "по-братски", - уточнила Рывкина.

Она также сообщила, что сейчас Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" на пике популярности, один их концерт стоит семь миллионов, но Дарья не понимает, почему ей не могут вернуть деньги. Она рассказала, что ей удалось поговорить с Александром Костюком, мужем певицы, он пообещал отдать необходимую сумму, но в итоге якобы "пропал с радаров" и заблокировал Дарью.

"Раньше он всегда был на связи, благодарил за помощь. Мама как-будто самоустранилась от организаторских, деловых и прочих вещей. Не общается даже с сыном по телефону! Все только через отца", - отметила Дарья.