Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в беседе с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским поддержал призыв к полному прекращению огня. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказали в канцелярии британского политика.

Как отмечает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, Стармер подтвердил твердую поддержку киевского режима, а также подчеркнул, что Лондон "поддерживает призыв Украины к России взять на себя обязательства по полному прекращению огня".

Также Стармер и Зеленский обсудили мероприятия в рамках так называемой "коалиции желающих" и выразили надежду на "дальнейший прогресс" на пути к миру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва ожидала бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования на Украине. Однако страны Европы, к сожалению, ориентированы на продолжение боевых действий.

Между тем американские официальные лица, пообщавшись с европейцами в Париже, декларировали свое намерение обеспечить полное прекращение огня на Украине в течение нескольких недель. При этом было оговорено, что советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании вновь встретятся в ближайшие дни.