План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине может предполагать развертывание там европейских миротворческих си. Об этом рассказал информированный источник в Вашингтоне.

По словам собеседника New York Post, наряду с этим обсуждается привлечение отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием России, Украины и некой не входящей в НАТО страны. Этой миссии могут поручить мониторинг ситуации на линии соприкосновения.

Участие Соединенных Штатов в отправке миротворцев на Украину не исключается, но оно допустимо только в денежном виде — Вашингтон мог бы профинансировать отправку миротворцев, а сами солдаты будут набраны в Европе.

Ранее западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Они подчеркивают: грань между сдерживанием и приглашением к нападению очень тонкая. Это крайне актуально на фоне категорического протеста России против появления иностранных солдат вблизи своих границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва ожидала бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования на Украине. Однако страны Европы, к сожалению, ориентированы на продолжение боевых действий.