США могут оплатить размещение европейских военных на Украине

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине может предполагать развертывание там европейских миротворческих си. Об этом рассказал информированный источник в Вашингтоне.

По словам собеседника New York Post, наряду с этим обсуждается привлечение отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием России, Украины и некой не входящей в НАТО страны. Этой миссии могут поручить мониторинг ситуации на линии соприкосновения.

Участие Соединенных Штатов в отправке миротворцев на Украину не исключается, но оно допустимо только в денежном виде — Вашингтон мог бы профинансировать отправку миротворцев, а сами солдаты будут набраны в Европе.

Ранее западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Они подчеркивают: грань между сдерживанием и приглашением к нападению очень тонкая. Это крайне актуально на фоне категорического протеста России против появления иностранных солдат вблизи своих границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва ожидала бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования на Украине. Однако страны Европы, к сожалению, ориентированы на продолжение боевых действий.