Певица Виктория Дайнеко перестала прятать дочь

Виктория Дайнеко впервые стала матерью в 2015 году. Певица родила дочь Елизавету от барабанщика Дмитрия Клеймана, за которого вышла замуж в том же году. Однако этот брак вскоре дал трещину, и в 2017 году Виктория и Дмитрий развелись. Дочь осталась жить с матерью.

Лишь сейчас Дайнеко перестала прятать единственную наследницу и сделала это феерически. Дочь артистки приняла участие в программе "Секретный артист". Суть шоу в том, что гости должны угадать, родственник какой звезды перед ними выступает. Не сразу они догадались, что перед ними стоит дочь Виктории Дайнеко.

"Как вы поняли, я сдалась. Поначалу я вообще не хотела, чтоб дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало все это интересно и она обижалась на меня за то, что я ее не хочу публиковать и бесконечно уговаривала. Уговорила. Пела она первый раз, мы с ней долго занимались, учили эти песни, я даже специально для этого купила синтезатор. Лично я считаю, что дочь классно справилась, учитывая, что она правда вообще ни разу не занималась вокалом, до этого были только танцы", - поделилась своими впечатлениями Виктория Дайнеко в официальном телеграм-канале.