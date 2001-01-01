Масштабы личности: в 91 год ушел из жизни Зураб Церетели

Открывая выставку в московской "Галерее искусств", он не стеснялся своих чувств, заново возвращаясь в те годы, когда совсем молодым художником начал писать картины. Говорил, что тягу к рисованию ощутил еще в раннем детстве. И с наслаждением вдыхал запах масляной краски с палитры.

Казалось бы, говорим Церетели - подразумеваем монументальное искусство. А он очень много работал в своей мастерской и с упоением писал - старые дворики родного Тбилиси, пейзажи Грузии и портреты. Причем, все - в присущей только ему манере. Из-за этого в начале 50-х с трудом поступил в Тбилисскую академию художеств. Слишком отличались картины молодого живописца от принятого в то время социалистического реализма. И спустя годы мастер, уже работая с молодежью, ничего не навязывал, а именно делился самым сокровенным. И, как признается, многое получал сам.

"Я провожу мастер класс каждую неделю два раза - по понедельникам и по пятницам. Нужно понять, куда идет новое поколение. И от нового поколения я получаю большую радость. Они больше знают искусство, больше чувствуют красоту, чем люди, которые еще стоят на соцреалистических рельсах", - говорил Зураб Церетели.

Мозаика, керамика, стекло, смальта. Наконец, литье из бронзы, которое стало визитной карточкой Церетели. Он всегда очень тонко чувствовал время и, как настоящий художник, реагировал остро, образно и неформально. Мемориал "Детям Беслана". Памятник Зое Космодемьянской в Рузе. А были еще участие в восстановлении Храма Христа Спасителя, оформление Манежной площади в Москве и "Дерево сказок" в столичном зоопарке.

Его часто упрекали за гигантизм и иногда - за самоповторы. Критики сломали сотни копий из за монумента Петру Первому на стрелке Москвы-реки, хотя многие даже не знали, что название памятника - "В ознаменование 300-летия российского флота". А Церетели не обижался и продолжал творить.

"Можно спорить, у всех свои вкусы, взгляды и так далее. Но его работы никого не оставляли равнодушным, это точно. И его скульптуры и то, сколько он лет руководил Российской академией художеств, - это огромный вклад, который он оставил после себя. И мы это будем помнить", - отметил Алексей Чебаненко, скульптор студии военных художников имени Грекова, лауреат государственной премии имени Жукова.

В искусстве Церетели был гражданином мира. Принять в дар и установить его произведения в самых значимых местах считали за честь во многих странах. Монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН и памятник "Слеза скорби" жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. "Рождение Нового человека" в Севилье. За почти восемь десятилетий творческой биографии Церетели создал тысячи произведений. И до последнего продолжал работать. Мастер всегда верил - большое видится на расстоянии и часто получает оценку со временем.