Спасатели эвакуировали геологов, провалившихся под лед на вездеходах в Хабаровском крае

На крышах машин, как на плотах, дожидались помощи трое мужчин. Несчастный случай произошел на слиянии двух горных рек.

"Две машины повышенной проходимости, вездеходы, двигались на участок проведения буровых работ. И при преодолении водной преграды провалились под лед", - сообщил Алексей Глазков, спасатель парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как только стало известно о ЧП, к пострадавшим вылетел вертолет с парашютистами-десантниками на борту. К этому времени мужчины провели на холоде всю ночь. Под воздействием льдин и течения вездеходы в любой момент могли перевернуться. Машины раскидало на 50-70 метров друг от друга. Уровень воды стремительно поднимался. Но помощь пришла вовремя.

Спасательная операция проходила в сложных условиях - потоки воздуха от винта могли спровоцировать нежелательное движение льда. Каждый шаг выверяли и согласовали. Вертолет поочередно зависал над вездеходами, и к пострадавшим десантировались спасатели.

"Спустились на сурах к ним. Один человек на одну машину, второй - на другую. Надели на них обвязки и с помощью лебедки вертолетной подняли их на борт", - добавил Глазков.

Замерзших геологов напоили чаем. На крыше они провели 17 часов. Чувствовали мужчины себя нормально, медицинская помощь не потребовалась. Геологов доставили в рабочий поселок Февральск. 