"Мы просим о помощи добрых людей": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Мадины Шабоновой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 5-летней Мадины Шабоновой из Владивостока. У девочки смертельное генетическое заболевание – бета-талассемия. Мадина уже перенесла множество переливаний крови и несколько курсов химиотерапии, и сейчас ребенку необходима срочная пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно и трансплантат прижился, необходимы дорогие сопроводительные лекарства. Их стоимость – больше двух миллионов рублей. В семье работает сейчас только папа, и собрать такую большую сумму родители не в силах, поэтому просят помочь всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Каждый шаг – с болью. А сил совсем нет. Из-за слабости пятилетняя Мадина не может даже ходить без поддержки родителей. Чаще всего девочку носят на руках. Все началось год назад: высокая температура, сильная бледность - резко упал гемоглобин. Затем - экстренное переливание крови, обследования. И страшный диагноз – бета-талассемия. Смертельное генетическое заболевание крови.

Четыре курса химиотерапии, множество переливаний крови. Все это девочка переносила очень тяжело, начались осложнения: судороги, боли. Мадина почти ничего не ест, иммунитет совсем ослаб. Но она не сдается и уже решила, кем станет, когда вырастет: "Я хочу стать хирургом. Я хочу лечить детей".

Ради маленькой Мадины в медицинский колледж поступила ее старшая сестра Нилуфар. И ради нее сейчас прервала учебу.

"Когда узнала, что она этим болеет, я поступила лишь для того, чтобы стать врачом и лечить детей. Но прошло четыре месяца, и мне родители говорят, что надо поехать в Питер и ей нужна моя помощь. Она для меня очень много значит", - говорит Нилуфар.

Спасти жизнь Мадины может только срочная пересадка костного мозга.

"Если лечение не будет проведено вовремя, то ввиду большого количества переливаний крови и отложения железа в органах будут страдать эти органы: сердце, печень, головной мозг. Будет развиваться хроническая сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, что может привести к тяжелым осложнениям", - объяснила Кристина Борисенко, врач-гематолог.

Донор уже есть – им будет папа девочки. Но чтобы операция прошла успешно и трансплантат прижился, необходимы дорогие сопроводительные лекарства. Их стоимость – больше двух миллионов рублей. Родители собрать такую сумму не могут. И очень просят помочь их маленькой дочке победить коварную болезнь.

"Мы просим о помощи добрых людей, чтобы помогли нам. У нас сейчас только папа работает, и мы не можем эту сумму собрать", - говорит мама.

С собой в больницу Мадина возьмет любимого игрушечного пони и цветные карандаши. Больше всего девочка любит раскрашивать мир яркими красками, рисуя свою маленькую страну - как в ее любимой песне. И в наших силах подарить Мадине ее собственную маленькую страну. И большую жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Мадины Шабоновой, программа 2262