Стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигала абсолютного максимума в 3 504,12 доллара за тройскую унцию. Отметка в 3,5 тысячи долларов преодолена впервые в истории биржевых торгов этим активом.

Ведущий японский продавец драгоценных металлов Tanaka Kikinzoku сообщил, что цена на золото в Стране восходящего солнца достигла самого высокого уровня в истории — 17 тысяч иен (около 123 долларов) за один грамм.

Аналитик Kallanish Index Services Ли Лян Ле отмечает, что наблюдаемый стремительный рост цен на золото "указывает мне на то, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США", сообщает РИА Новости.

Золото как актив-убежище растет в цене на биржевых торгах на фоне высокого спроса инвесторов из-за геополитических рисков. При этом российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что россиянам выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, поскольку это "надежное выгодное доходное вложение".

Между тем спикер МИД России Мария Захарова, комментируя колебания на мировом рынке из-за развязанной Соединенными Штатами тарифной войны, подчеркнула, что Запад исторически практикует подобные методы, не умея конкурировать в правовом поле.