Киевский режим готов отказаться от пятой части территории, вошедшей в состав Российской Федерации, но только если Запад не будет официально признавать суверенитет России над этими землями. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как пишет New York Post со ссылкой на собеседников в администрации Соединенных Штатов, Украина рассматривает возможность уступить 20% территории, которую считает своей, но "временно оккупированной" и "аннексированной" Россией.

Однако, как подчеркивают источники, это произойдет только в качестве признания российской принадлежности этой территории "де-факто", а не "де-юре". Так Киев хочет обозначить, что не планирует "отдать" эти земли России навсегда, пишет газета.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров риторически интересовался, неужели "даже гипотетически можно подумать отдать этих людей (население новых российских регионов)" тому, кто утверждает, что ненавидит всех русских людей.

Автор этого высказывания, предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос будет обсуждаться на будущих переговорах по Украине. Хотя прежде он категорически отвергал такую возможность.