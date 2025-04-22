Знаменитый артист сообщил о возвращении Пугачевой в Россию

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с молодым мужем и двумя маленькими детьми. Поначалу семейство поселилось в Израиле, где уже давно живут родственники супруга Примадонны. Однако когда там обострился палестино-израильский конфликт, и артистке с близкими даже пришлось прятаться в бомбоубежище, было принято решение отправиться на Кипр. Там несколько лет назад Пугачева с мужем купили элитную недвижимость.

По последним данным, в настоящее время певица и проживает там до сих пор. Впрочем, летом 2024 года Примадонна некоторое время находилась в Латвии. А до этого, осенью 2023 года, появилась информация, будто Алла Пугачева возвращалась в Россию, где записала несколько новых песен.

Ждать ли Примадонну на Родине в ближайшее время, поклонники не знают. Популярный артист Иван Охлобыстин предпочитает не обсуждать эту тему.

"Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет - ничего сейчас уже не меняет", - заключил Охлобыстин в разговоре с РИА Новостями, признавшись, что не может критически высказываться в адрес певицы, потому что она женщина.