"Оранжевый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности действует в столичном регионе. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, предупреждение введено из-за аномальной жары: среднесуточная температура воздуха в Москве и Подмосковье превышает климатическую норму третьей декады апреля на семь градусов и более. "Оранжевый" уровень погодной опасности установлен до 21 часа вторника, 22 апреля.

Наряду с этим действует "желтый" уровень предупреждения о потенциально опасной погоде в связи с ожидающейся грозой. По прогнозам метеорологов, она разразится в течение дня.

Метеоролог центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что 22 апреля вероятный кратковременные дожди и гроза, однако в российской столице по-прежнему будет тепло – воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

Метеоролог Евгений Тишковец уточнил в своем Telegram-канале, что с утра над Москвой в широтном направлении вдоль холодного атмосферного фронта фиксировались отдельные "засветки" от мощно-кучевой и кучево-дождевой облачности с локальным ливнем слабой и умеренной интенсивности.

В течение дня грозовой фронт, по словам Тишковца, будет медленно смещаться в южном направлении и днем пройдет через юг Подмосковья. Он также затронет Рязанскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Республику Марий Эл и Чувашию.