Опубликованы фотографии папы римского Франциска в гробу

Пресс-служба Святого престола опубликовала фотографии, запечатлевшие лежащего в гробу папу римского Франциска I. Понтифик умер в возрасте 88 лет в понедельник, 21 апреля.

Во вторник, 22 апреля, в Ватикане началась церемония прощания с папой Франциском. Первыми допускают членов курии, сотрудников Святого престола, помощников и ассистентов предстоятеля Римско-католической церкви.

Как пишет Vatican News, апостольские апартаменты во дворце и личная резиденция Франциска на втором этаже гостиницы "Святая Марфа" в Ватикане опечатаны — такова традиция в случае смерти папы римского. Руководил этой церемонией камерленго Кевин Фаррелл — кардинал, выполняющий администраторские функции при понтифике.

В Ватикане идет подготовка к похоронам Франциска I. О намерении лично приехать и отдать дань уважения покойному заявили политические лидеры США, Франции, Бразилии. На здании Апостольской нунциатуры в России — дипломатической миссии Святого Престола в Москве приспустили флаг в знак траура.

В своем личном завещании Франциск выразил желание упокоиться в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, известный своим аскетизмом и скромностью, попросил оставить его могилу без украшений и декора, с простой надписью "Франциск".