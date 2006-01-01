Анастасия Волочкова выступила с признанием после отмены "королевской" свадьбы дочки

В конце апреля единственная наследница Анастасии Волочковой Ариадна выйдет замуж. Организацией торжества, которое должно состояться в Санкт-Петербурге, занялась сама балерина. Сообщалось, что на праздник артистка намерена была потратить миллионы.

Однако на днях появилась информация, что "королевская" свадьба Ариадны отменилась. Дело в том, что девушка попросила мать не устраивать публичное действо из ее личного праздника. Об этом сообщила сама Анастасия Волочкова. По словам балерины, дочь обратилась к ней с просьбой не звать на мероприятие журналистов и других лишних людей.

А теперь артистка поделилась своими эмоциями от предстоящего события. Анастасия Волочкова сделала это в своем официальном телеграм-канале. Артистка сообщила, что успевает не только готовиться к свадьбе единственной наследницы, но и выступать с собственным спектаклем.

"Репетиции, 24-го наше шоу ОДЕРЖИМОСТЬ для военных в Солнечногорске в ДК ВЫСТРЕЛ. 26-го свадьба моей доченьки Ариадны в Питере. Волнительное событие. 29-го ОДЕРЖИМОСТЬ в Москве КЦ ЗОДЧИЕ. 4 мая в театре "РУССКАЯ ПЕСНЯ"… Как-то так", - поделилась своим расписанием Анастасия Волочкова.