Выплату пенсий в России перенесут из-за майских праздников

Части российских пенсионеров выплатят пенсии за май досрочно — до 30 апреля. Об этом во вторник, 22 апреля, предупредили в Социальном фонде России.

Как уточнили в ведомстве, это сопряжено с предстоящими длинными входными из-за майских праздников — нерабочими будут четыре дня подряд. По этой причине гражданам, для которых пенсия обычно перечисляется через банк с 1 по 5 число месяца, выплату осуществят пораньше.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Это касается и иных выплат, если они оформлены вместе с пенсией, цитирует заявление Соцфонда РБК.

Ранее сообщалось, что количество российских пенсионеров, получающих социальные доплаты к пенсии, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляло 6,1 миллиона. Такие доплаты гарантируют доведение общего размера пенсионной выплаты до уровня прожиточного минимума.

Между тем глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна проводиться не по уровню инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека. Парламентарий предложил поинтересоваться после очередной индексации у ее адресата, "почувствовал ли он прибавку".