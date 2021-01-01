Валерий Леонтьев тайно зарабатывает в ресторанах и на дорогих курортах

Минувшей весной перед юбилеем народный артист Валерий Леонтьев заявил, что ушел со сцены. Однако выступать на частных мероприятиях певец не отказался. Так, "КП" выяснила, что 26 июня концерт артиста по имени Valery Leontiev анонсируют в городке Болье-сюр-Мер на Лазурном берегу в Ницце. Кроме того, сообщается, что артист выступит перед избранными гостями местного шикарного ресторана.

Гонорар Валерия Леонтьева за такие концерты на выезде стартует от 100 тысяч евро (по курсу от 9,3 миллионов рублей). Однако в праздники и в высокий сезон корпоративов-заказников-свадеб гонорар еще выше. Кроме того, Леонтьев выступает на частных мероприятиях и в Дубае, и изредка в Москве. Но на Родине у него гонорары в два раза меньше.

Отметим, что в последние несколько лет о Валерии Леонтьеве почти ничего неизвестно. Певец буквально пропал со всех радаров. А ведь до этого он активно работал: заседал в жюри телешоу "Голос. 60+", а в декабре 2021-го спел на "Песне года", отработал новогодние телесъемки и частные концерты.

Однако в прошлом году Валерий Леонтьев выступил на юбилейном концерте Игоря Крутого. Это одно из крайне редких появлений артиста на отечественной эстраде.