Хуснуллин ответил на требование Путина разобраться с тарифами ЖКХ

Бюджетные расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) можно сократить на 20%, если добиться повышения эффективности административного управления. Такое заявление сделал во вторник. 22 апреля, российский вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный в федеральном правительстве за "коммуналку".

Политик отреагировал на критику главы государства Владимира Путина из-за несвоевременной индексации тарифов ЖКХ — из-за этого проиндексировать их уже через год или два без федеральных субсидий оказывается невозможно. Это тяжелым бременем ложится на граждан.

Хуснуллин посетовал на то, что тренд на обветшание в российском жилищно-коммунальном хозяйстве можно выровнять только в перспективе полутора-двух лет, когда "у нас будет восстанавливаться примерно столько же, сколько будет ветшать".

Это "очень большая зона риска", причем "если мы не будем заниматься ЖКХ и коммуналкой, они нами будут заниматься", предупредил вице-премьер. Он призвал представителей муниципалитетов обратить серьезнейшее внимание на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 4,5 триллиона рублей будет направлено на модернизацию ЖКХ до 2030 года. В рамках реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано обновление практически всех инженерных систем и сетей страны.

Тем временем Минстрой назвал целесообразным введение унифицированного платежного документа для оплаты услуг ЖКХ. Глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что нужна "единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров" с ресурсоснабжающими компаниями.