Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе

Все началось с того, что член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем официальном телеграм-канале, что в московской школе №2120 двое подростков избили ученика восьмого класса, сломав ему челюсть, после чего школьника увезли в реанимацию.

Сейчас же стало известно, что создана специальная комиссия по данному происшествию. По итогам проверки будут приняты меры в отношении подростков и ответственных сотрудников учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120, как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании. В департаменте создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам работы которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы №2120", - пообещали в пресс-службе Депобразования.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила в своем официальном телеграм-канале, что взяла ситуацию на личный контроль.

Кстати, накануне, 21 апреля, в столичном районе Тропарево-Никулино новый учебный корпус школы №1329 открыл свои двери для учеников. Здание с необычным архитектурным решением достроили оперативно. Там создали универсальные и специализированные кабинеты, есть современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и даже многофункциональный библиотечный центр с медиатекой. Школа стала ярким акцентом среди жилой застройки района.