Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток", что бы ни утверждали украинские власти. Такое заявление сделал во вторник, 22 апреля, первый заместитель главы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.

Как заявил политик, "Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения", поэтому "мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем" у европейских поставщиков.

Кучеренко заявил, что " вынужден разочаровать: мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию". При этом "происхождение молекул мы не можем определить" (цитата по РИА Новости).

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский похвастался успешным сохранением энергосистемы Украины, заявив, что стране удалось третью зиму подряд пройти без блэкаута, несмотря на военные действия. При этом он заявил, что "было сложно, было много угроз, отключений, утрат", хотя именно ВСУ не стали соблюдать мораторий на удары по энергообъектам.

Без российского газа нелегко приходится Европе. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что европейцы действительно много потратили газа из подземных хранилищ — сейчас их заполненность составляет около 32% заполненности, хотя в предыдущие годы было более 50%.