Северный флот раскрыл задачу учений в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Юнга", "Брест" и "Снежногорск" приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море.

Как рассказали во вторник, 22 апреля, в Северном флоте, эта группа выполнит поиск подводной лодки условного противника, роль которого исполнит экипаж одной из подводных лодок.

В ходе этих маневров противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника, цитирует сообщение Северного флота "Интерфакс".

Ранее помощник президента России Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию, предупреждал, что коллективный Запад создает все больше морских угроз для России, открыто изъявляя намерения блокировать российское судоходство. Политик подчеркнул, что Военно-морской флот России готов обеспечить безопасность нашего судоходства.

В частности, Патрушев лично убедился в боеспособности российского Черноморского флота "при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами". Он полностью готов противостоять вызовам и угрозам с морских направлений.