В Кремле рассказали, поедет ли Путин на похороны папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин не планирует личную поездку на похороны папы римского Франциска I, которые запланированы в Ватикане на субботу, 26 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, у президента нет планов посещать Ватикан и похороны понтифика, который умер 21 апреля.

При этом решение о том, кто будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска, пока не принято. Дмитрий Песков пообещал проинформировать общественность, когда эта информация появится, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков отмечал, что неоднократно встречавшиеся Владимир Путин и Франциск I относились друг к другу с большим уважением. Сам российский лидер напомнил про огромный авторитет понтифика — в том числе в качестве защитника высоких ценностей гуманизма и справедливости.

В частности, папа Франциск напоминал о "великом историческом наследии России", несмотря на яростную реакцию киевского режима на эти слова. В Кремле подчеркивали, что мнение понтифика о России "звучит в унисон" с позицией Москвы.