В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение противнику. А их коллеги из группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Улучшили положение по переднему краю и войска "Центра". Меж тем подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Успешно достигают целей и поставленных задач войска "Днепра".

Ранее стало известно, что украинские военные, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Все группировки российских войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 мск 19 апреля по 00.00 мск 21 апреля. При этом ВСУ допустили 4900 нарушений режима перемирия, хотя в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.