На Западе высмеяли "медовый месяц" Макрона и нового канцлера ФРГ Мерца

Отношения между Фридрихом Мерцем, который готовится вступить на пост канцлера ФРГ, и президентом Франции Эмманюэлем Макроном стали очень близки. На это указывают источники во властных кругах обеих стран.

Как отмечают собеседники Politico, отношения Мерца и Макрона можно смело охарактеризовать как "медовый месяц", что приводит в восторг многих французских и германских политиков — два крупнейших государства Евросоюза сближают позиции.

Издание подчеркивает, что нечасто лидеры Франции и Германии питали настолько выраженную взаимную симпатию, а сейчас между Мерцем и Макроном "любовь витает в воздухе". Об этом говорит и выбор новым канцлером ФРГ Парижа для открытия своего первого зарубежного турне в новом статусе 7 мая.

Впрочем, неясно, долго ли продлится этот "медовый месяц", ведь многое зависит от того, удастся ли Парижу и Берлину достичь компромиссов по ключевым политическим и экономическим вопросам, подчеркивают источники.

Ранее Евросоюзу предложили выбрать одного лидера в условиях потепления отношений России и США, которые не спешат подключать к своему диалогу европейских политиков. Эксперты допустили, что таким единым лидером от Европы мог бы стать Макрон.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров поставил на место высокомерную Европу. Дипломат отметил, что воинственные лозунги Макрона и Мерца не отражают позицию французского и немецкого народов. С Россией таким языком разговаривать не надо, подчеркнул Лавров.