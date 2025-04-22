Близкий человек рассказал, что делал Зураб Церетели перед смертью

Несмотря на внушительный возраст, Зураб Церетели работал буквально до смерти. Вот и свой последний набросок он сделал в светлый день Пасхи, 20 апреля. Об этом сообщил помощник Церетели, глава Международного департамента РАХ Сергий Шагулашвили.

"Зурабу Константиновичу уже трудно было стоять, он сидел. И в воскресенье с утра захотел поработать. Он и не переставал писать, несмотря на плохое самочувствие. Мастер сел и набросал рисунок. По сути, он стал в его жизни последним", - сообщил близкий к скульптору человек "МК".

Также он подтвердил информацию, что Зураб Церетели мирно почил в своей кровати. По словам Шагулашвили, художник "не мучился, просто закрыл глаза и как уснул".

Меж тем сообщается, что Зураба Церетели похоронят в Грузии. Также появилась информация, что прощание с легендарным скульптором может состояться в столичном храме Христа Спасителя.

Отметим, что в искусстве Зураб Церетели был гражданином мира. Принять в дар и установить его произведения в самых значимых местах считали за честь во многих странах. Монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН и памятник "Слеза скорби" жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. "Рождение Нового человека" в Севилье.

За почти восемь десятилетий творческой биографии Церетели создал тысячи произведений. И до последнего продолжал работать. Мастер всегда верил - большое видится на расстоянии и часто получает оценку со временем.