Собянин: Спорткомплекс для школы-интерната №1 открылся на северо-востоке Москвы

В бассейне идет подготовка к предстоящим соревнованиям по плаванию. Николай Хазов вместе с тренером отрабатывает технику. Это его первое занятие в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Старый бассейн был не таким удобным.

"Там лестница немного выпирала внутри самого бассейна, поэтому был риск врезаться головой или удариться рукой. Тут такого нет", - говорит он.

Дети, которые здесь занимаются, почти не видят. Этот мир они воспринимают на ощупь и на слух. Все они - ученики школы-интерната №1 для слепых. И этот спортивный центр построен с учетом всех особенностей. В бассейне - бортики, чтобы дети случайно не упали в воду, противоскользящее покрытие рядом с водой. Для маломобильных учеников - стационарный подъемник. И, конечно, главное - преподаватели, которые готовы заниматься с каждым ребенком персонально.

Здесь же и тренажерный зал, в котором дети смогут заниматься под контролем тренеров. А еще - стол для игры в шоудаун. Это вид спорта, который чем-то напоминает пинг-понг или аэрохоккей. Дети при наличии остаточного зрения надевают специальные маски, которые не пропускают свет, чтобы находиться в равных условиях.

Еще одна гордость спортивного комплекса - зал-трансформер, в котором можно одновременно играть в волейбол, баскетбол и даже в футбол для незрячих. Директор школы Иван Вишнивецкий признается, что еще несколько лет назад не мог представить себе такой комплекс: "У нас был маленький спортивный зал, который не позволял в полном объеме, например, играть в мини-футбол для слепых".

Комплекс уникален не только для Москвы, но и для всей страны. По сути - это первый полностью безбарьерный центр, в котором дети с ограниченными возможностями могут полноценно заниматься спортом.

"Теперь у ребят появилось еще больше возможностей для укрепления здоровья и занятий спортом. В спорткомплексе, в максимально безопасных и комфортных условиях, будут проходить как уроки физкультуры, так и регулярные тренировки и соревнования по плаванию, голболу, мини-футболу, легкой атлетике, дзюдо и другим видам спорта. Во дворе - зеленая зона для отдыха, игровые и спортивные площадки", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом комплексе смогут заниматься не только ученики школы-интерната, но и все желающие. Для них центр будет открыт по предварительной записи.