Путь к трагедии: чем опасен "свободный выгул" собак

Привычная утренняя прогулка закончилась трагедией. На глазах у Елены алабай без поводка и намордника убил двух ее собак породы чихуахуа. Сначала пес вел себя спокойно, не проявлял агрессии. Подошел якобы познакомиться. Но внезапно озверел и напал. Одна собака скончалась сразу, вторая умерла дома у Елены на руках.

Из-за сильного стресса Елена не сразу заметила, что ее тоже укусили. Теперь ей предстоит три месяца уколов от бешенства.

Позже оказалось, что у алабая есть хозяин. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как неизвестный пристегивает собаке поводок и уводит с места трагедии.

"Если нанесен действиями собаки ущерб имуществу, то это гражданско-правовые отношения, если нанесен ущерб жизни и здоровью человека - это уголовная ответственность", - объяснил Алексей Куликов, партнер коллегии адвокатов.

История Елены - не единственный случай в районе. Местная жительница Надежда Шачнева рассказала, что в поселке Львовский есть овчарка на "свободном выгуле" и совсем недавно та загрызла кошку. Отпускать питомца на прогулку без хозяина - безрассудно, уверена Надежда. У нее двое детей, и она переживает, что в какой-то момент пострадать могут и они.

Вадим Баранов рассказывает, что в их районе тоже много собак на самовыгуле, одна из таких напала на его йоркширского терьера: "Дырка у него была от укусов, мы пошли в больницу, слава богу - не была заражена бешенством".

Казалось бы, самовыгул – это свобода для питомца. Но опытные собаководы предупреждают: на самом деле это огромный риск. Собаку может сбить машина, она может потеряться, ввязаться в драку или отравиться. Владельцам важно помнить: крупные собаки должны быть в наморднике и на поводке в общественных местах.