Новая выставка Третьяковки позволяет прочувствовать хронологию Великой Отечественной

Это изображение известно всем. "Родина-мать" стала первым военным плакатом: художник Ираклий Тоидзе начал над ним работу 22 июня 1941-го, как только объявили о нападении Германии на Советский Союз.

"Когда в комнату вбежала его жена Тамара Федоровна, выражение ее лица настолько поразило его после объявления войны, что он тут же сел за работу. Этот плакат стал символом непобедимости, символом самоотверженности наших людей", - отметила Ирина Седова, куратор выставки.

"Родина-мать" открывает экспозицию Третьяковской галереи к 80-летию Великой Победы. Выставка-переживание, как называют ее организаторы, не просто показывает хронологию войны, но заставляет ее прочувствовать от начала до конца. Вот проводы на фронт - ни солдаты, ни их близкие еще не знают, что их ждут долгих четыре года военной тьмы. Пустыми глазами смотрят с полотна изможденные врачи. Рядом мать с погибшим ребенком онемела от ужаса. Совсем другое настроение несет фигура солдата - центральная в монументе "Курская дуга". На выставке представлена его уменьшенная копия.

"Когда разрабатывали этот проект, хотели показать в мемориале противостояния плоти против стали, человека против танка. Солдат не дает замкнуться двум фазам наступления немецкой армии", - рассказал Андрей Коробцов, автор памятника.

250 произведений о страшных 1418 днях. Картины, плакаты, скульптуры, созданные руками более ста авторов. Треть из них – фронтовые художники, рисковавшие не меньше, чем солдаты, чтобы оставить память в веках.

Рассказывает выставка и о жизни самой Третьяковки в военные годы. Пока одни сотрудники уходили на фронт, другие спешно паковали и пытались спасти главное богатство – картины. Огромные полотна накатывали на валы и переправляли пароходами в более безопасные места. А само здание галереи в это время проходило испытание огнем.

Но любой войне приходит конец. В очередном развороте картинной вереницы мрачные тона светлеют. И появляются, наконец, радостные лица. И вот - долгожданная Победа, слава Красной армии. Страна постепенно возвращается к мирной жизни без страха и бомбежек. Но радость триумфа соседствует с горечью потерь о тех, кто не вернулся.

Коридоры выставки, ведущие от этапа к этапу, кажутся бесконечными. Но приводят к главному, понятному всем образу – миру.