Первая сирень расцвела в "Аптекарском огороде"

Из-за аномально теплого апреля в "Аптекарском огороде" расцвела первая сирень.

Розовато-фиолетовые гроздья вот-вот распустятся на несколько недель раньше срока. В этом году весна балует нас почти летним теплом, и у большинства растений просто сдвинулся привычный режим.

В "Аптекарском огороде" - более 50 видов сирени, и к майским праздникам пышное цветение превратит сад в сказку. Правда, синоптики обещают похолодание: уже в эти выходные нас ждет просадка температуры.

Что же будет с цветами? Отвечает Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ: "Большинство цветущих весной растений нормально переносит легкое похолодание, главное, чтобы не было сильных заморозков".