Киперы Московского зоопарка больше не будут заходить в клетку к медведице Маше

Киперы Московского зоопарка больше не будут заходить в клетку к гималайской медведице Маше.

В Москву ее привезли в октябре прошлого года в возрасте шести месяцев. Теперь она из милого и ласкового медвежонка превратилась в зверя - сильного и опасного. Предсказать ее настроение и планы трудно. При этом у Маши острые когти и зубы, а броски молниеносны и ловки. Прямой контакт с такой дамой уже весьма рискован.

Обслуживать медведицу будут бесконтактно. Да и тренинги никто не отменял, только проводят их через решетку вольера.