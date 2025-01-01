Коммунисты возложили венки и цветы к Мавзолею

22 апреля 2025 года - 155-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. По всей стране коммунисты проводят памятные акции.

Одна из них состоялась утром в Москве. На Красной площади собрались представители КПРФ, члены общественных организаций и молодежных движений. Участники мероприятия возложили венки и цветы к Мавзолею Ленина. Шествие возглавил лидер компартии. Геннадий Зюганов отметил, что в эти дни в Москве проходит масштабный антифашистский форум, на который приехали представители почти сотни стран.

"Мы накануне 80-летия Победы примем резолюцию в поддержку всех миролюбивых сил в борьбе против фашизма и нацизма. Мы благодарим ребят, которые там сегодня сражаются и вместе с нами будут отмечать славные даты, мы уже отправили туда 135 конвоев, 136 в ближайшие дни пойдет", - добавил Зюганов.