Если киевский режим действительно хочет вести переговоры с Москвой о моратории на удары по гражданским объектам, на Украине должны озаботиться снятием юридических преград для диалога. На это указал во вторник, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о готовности решать вопросы путем переговоров, причем накануне прозвучало "еще одно повторение такой готовности".

Однако киевский режим законодательно запретил сам себе вести переговоры с "агрессором", поэтому "при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов", цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Между тем источники сообщают, что Киев готов отказаться от пятой части территории, вошедшей в состав Российской Федерации, но только если Запад не будет официально признавать суверенитет России над этими землями. Прежде власти Украины категорически отвергали саму возможность обсуждения этой темы.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия быстрее разберется с украинским конфликтом, если США и Евросоюз "умоют руки". По утверждению политика, это было бы "мудро".