Адвокат высказался о решении сына Прилучного и Муцениеце, с кем ему жить

24 апреля состоится очередное судебное заседание, в ходе которого должно решиться, с кем из родителей останется жить сын Тимофей. Отметим, что с лета прошлого года мальчик находится с отцом, актером Павлом Прилучным. Вообще-то он поначалу просто проводил каникулы с родителем, однако осенью к матери, актрисе Агате Муцениеце, так и не вернулся.

Что конкретно происходит между родственниками, понять крайне сложно. Муцениеце считает, что бывший муж настраивает сына против нее, окружил его охраной, поменял все номера телефонов. Адвокат Прилучного, наоборот, утверждает, будто актриса сама не горит желанием общаться с наследником.

Защитница актера Оксана Даниелова считает, что предстоящее заседание не будет последним. "Мы допрашиваем экспертов, будет ли обеспечена их явка — не известно. В зависимости от явки или неявки будем выходить на решение. И, возможно, будет еще одно заседание, затем прения сторон и решение", - пояснила адвокат Прилучного.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце якобы требовала, чтобы на заседание явился и Тимофей. Однако адвокат актера уверена, что его вызывать не будут, потому что парень и так давно принял решение, с кем ему жить.

"Никаких оснований для повторного допроса ребенка не имеется. Ведь на протяжении всего процесса, который длится год, он последовательно излагал свои мысли, свою позицию, ни разу не поколебался и не поменял решение", - заключила защитница актера в беседе с Woman.ru.