Хоккеист Гашек обвинил Дмитрия Медведева в угрозе убийством

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) на заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Хоккеист вменяет политику угрозы убийством.

Нарекания Гашека вызвал пост Медведева в адрес капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина. Когда тот побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, Медведев поздравил соотечественника и приписал: "Ждем суицида безумного чеха Гашека".

Гашек в ответ рассказал, что направил письма в МОК и IIHF с жалобой на то, что "бывший президент России Медведев угрожал убить меня". Хоккеист пообещал обнародовать свои послания ввиду их значимости "для всего спортивного, а также неспортивного сообщества", сообщает РБК.

Ранее посольство России в США поздравило Александра Овечкина с рекордом, подчеркнув, что наши дипломаты могли воочию убедиться в искреннем уважении американцев к хоккеисту и в его лице — ко всему российскому хоккею. Подчеркивается, что таким и должен быть спорт — вне границ и политики.

На этом фоне и в свете налаживания российско-американского диалога пошли разговоры о возможной организации хоккейных поединков между национальными сборными России и Соединенных Штатов. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что уже ведутся переговоры — такие встречи планируется провести в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.