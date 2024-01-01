Белый тигр загрыз сотрудника зоопарка в ДНР

Белый тигр напал на сотрудника мариупольского зоопарка в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 22 апреля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, трагедия разыгралась, когда сотрудник зоопарка вошел в вольер — покормить животное. От полученных ранений мужчина умер.

Следователи проводят проверку по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 Уголовного кодекса России). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Осенью 2024 года трагедия произошла в крымском сафари-парке "Тайган". Кипер Леокадия Перевалова вошла в клетку со львами для уборки и не заперла дверь, разделявшую два отсека. Хищники набросились на женщину, от полученных травм она скончалась. При этом руководство парка отказалось усыплять зверей.

В Московской области мужчина пострадал от дикого зверя: в километре от небольшой деревни медведь набросился на охотника за оленьими и лосиными рогами. Каким-то чудом пострадавший умудрился позвонить по сотовому телефону родным, которые вызвали спасателей. В тяжелейшем состоянии израненного мужчину вертолетом отправили в больницу.