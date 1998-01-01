Зураб Церетели оставил роскошное наследство

Сегодня, 22 апреля, стало известно о смерти знаменитого скульптора, художника Зураба Церетели. Журналисты выяснили, какое наследство оставил после себя президент Российской академии художеств и кому оно достанется.

Так, оказалось, что у Зураба Церетели роскошное наследство. Он был собственником недвижимости площадью 57 тысяч кв. м. и владел парком элитных автомобилей.

Официально скульптор был прописан на Большой Якиманке в Москве, в доме, где есть только трех- и четырехкомнатные квартиры. Известно, что Церетели объединил две из них. Средняя стоимость квадратного метра здесь — 753 тысячи рублей. Квартира, официально узаконенная скульптором после перепланировки, стоит не менее 150 миллионов рублей, компетентно сообщает aif.ru.

Также на Церетели зарегистрировано несколько земельных участков, домов и квартир. Кроме того, у скульптора есть автомобили элитных марок. В силу возраста он сам давно не водил машину, передвигался всегда с водителем, но ценил не только комфорт в автомобиле, но и его технические характеристики. Знакомые говорили, что машины были его страстью.

Официально Зураб Церетели был женат лишь раз. С 1958 года он состоял в браке с Инессой Андроникашвили. Через год после свадьбы у них родилась дочь. Однако в 1998 году художник овдовел. Однако от одиночества он не страдал. Зураб Церетели обрел счастье с Татьяной Кочемасовой, которая значительно моложе его. Влюбленные удочерили двух девочек — Людмилу и Татьяну.

В свою очередь, родная дочь сделала Церетели трижды дедом. А внуки обеспечили его правнуками.