Путин принимает в Кремле султана Омана

Владимир Путин 22 апреля принимает в Кремле султана Омана. Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом.

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале. Затем начались переговоры в узком составе. Это первая личная встреча лидеров - до сих пор они общались только по телефону. Также запланированы государственный обед с участием высокопоставленных лиц и обмен документами.

В Кремле отмечают значимость визита: сотрудничество Москвы и Маската активно развивается. Только за минувший год товарооборот между нашими странами составил более 300 миллионов долларов. На 52 процента выросли поставки в Оман российского зерна.