Путин принимает в Кремле султана Омана

Владимир Путин 22 апреля принимает в Кремле султана Омана. Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом.
Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале. Затем начались переговоры в узком составе. Это первая личная встреча лидеров - до сих пор они общались только по телефону. Также запланированы государственный обед с участием высокопоставленных лиц и обмен документами.
В Кремле отмечают значимость визита: сотрудничество Москвы и Маската активно развивается. Только за минувший год товарооборот между нашими странами составил более 300 миллионов долларов. На 52 процента выросли поставки в Оман российского зерна.
"Ваше величество, вы хорошо известны в России. В 1985 году именно вы поставили свою подпись под соглашением между установлением дипломатических отношений между нашими странами. И в этом году будем отмечать 40-летие наших дипломатических связей. У нас очень хорошая предыстория, контакты развиваются, к вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия, хорошую нормативную базу для развития наших отношений по всем направлениям", - отметил Путин.